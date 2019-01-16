В руководстве Пенсионного фонда России начались кадровые чистки

Один из семи заместителей главы ПФР — Борис Гукайло - уже освобожден от занимаемой должности, еще двое собираются в ближайшее время подать заявления об увольнении по собственному желанию, сообщает газета «Версия». Это может привести и к увольнению самого Антона Дроздова, предрекает издание.

Гукайло занимался вопросами закупок. Именно в этом направлении накопилось много вопросов к работе фонда: слишком расточительны траты. Например, в ноябре 2018 года, в Красноярске по делу о хищении более 70 млн рублей был арестован замглавы регионального отделения ПФР Алексей Трофимов. Схема традиционная: завышение стоимости закупок. За два здания стоимостью 54 млн руб, чиновники отдали более 130 млн. Сейчас Следственный комитет разбирается, что это было: ошибка или спланированная махинация с откатами. Судя по крупным суммам денег и документам, которые были обнаружены во время обысков, речь идет именно преступной деятельности.

Ранее Президент Владимир Путин уже прошелся по ПФР: «Они слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает».

«Версия» предсказывает отставку и замглавы правления ПФР Алексея Иванова. Он отвечает за развитие ИТ-инфраструктуры и информатизацию. Счетная палата РФ в своих отчетах обращала внимание на то, чтосредства, выделенные на ИТ-систему Пенсионного фонда потрачены неэффективно. В частности, не создана система, позволяющая гражданам-клиентам ПФР оперативно отслеживать размер убытков при досрочной смене НПФ.

Еще один зам - кандидат на увольнение — Николай Козлов, в его ведении находится взаимодействие с НПФ. С уходом значительного числа своих замов поста может лишиться и сам глава фонда Антон Дроздов, предполагает издание.

Ранее, в интервью «Комсомольской правде» Дроздов объяснял происхождение своей 7-комнатной квартиры стоимостью в 240 млн. рублей: «Я работал зампредом коммерческого банка. Все это имущество приобретено до того, как я пришел работать в Пенсионный фонд. И источники дохода, мои и моей семьи, это имущество, которое ранее у меня имелось, и было продано, а также доходы мои и моей супруги. Работая в Пенсионном фонде, никаких крупных покупок, никаких крупных трат, в силу моих доходов, не совершал»/

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