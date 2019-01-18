Мария Шарапова победила действующую чемпионку Australian Open

СЕГОДНЯ 10:14 2019-01-18T10:15:13+03:00

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Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над прошлогодней победительницей Открытого чемпионата Австралии датчанкой Каролиной Возняцки. Встреча продолжалась 2 часа и 24 минуты и завершилась победой россиянки со счетом 6:4,4:6, 6:3. И благодаря этому успеху Шарапова прошла в 1/8 финала соревнований.

Теперь в следующем раунде соревнований наша Мария Шарапова сыграет с австралийской теннисисткой Эшли Барти. Отметим, что на этом турнире Шарапова посеяна под 30 номером, а вот у Возняцки был 3-й номер посева. Однако она теперь покидает соревнования, а Шарапова идет дальше по турнирному пути.

В прошлогоднем финале Возняцки, напомним, победила румынскую теннисистку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4. Завершится Открытый чемпионат Австралии 26 января.