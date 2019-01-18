2019-01-18T10:15:13+03:00
Спорт

Мария Шарапова победила действующую чемпионку Australian Open

Поединок продолжался 2,5 часа и занял три партии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Мария Шарапова - в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.Мария Шарапова - в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над прошлогодней победительницей Открытого чемпионата Австралии датчанкой Каролиной Возняцки. Встреча продолжалась 2 часа и 24 минуты и завершилась победой россиянки со счетом 6:4,4:6, 6:3. И благодаря этому успеху Шарапова прошла в 1/8 финала соревнований.

Теперь в следующем раунде соревнований наша Мария Шарапова сыграет с австралийской теннисисткой Эшли Барти. Отметим, что на этом турнире Шарапова посеяна под 30 номером, а вот у Возняцки был 3-й номер посева. Однако она теперь покидает соревнования, а Шарапова идет дальше по турнирному пути.

В прошлогоднем финале Возняцки, напомним, победила румынскую теннисистку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4. Завершится Открытый чемпионат Австралии 26 января.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два Су-34 столкнулись в небе над Дальним Востоком
Крупнейшие магазины объединились против фальсификата
Мединский раскритиковал стройку культурного центра во Владивостоке
Ночь на пятницу стала самой теплой в Москве с начала зимы
Япония запустила ракету-носитель «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту
Число жертв взрыва в полицейской академии Колумбии возросло до 21
Пентагон планирует до 2030 года создать готовую систему ПРО в космосе
Правительство Японии официально объявило о визите Синдзо Абэ в Россию
Пушков прокомментировал планы США по противоракетной обороне
Погода в Москве на 18 января 2019 года: после сильного снегопада в столице потеплеет до +2 градусов
Саудовская Аравия хочет вложить в экономику РФ миллиарды долларов
Нифонтова стала первой женщиной, финишировавшей в ралли "Дакар" без техподдержки
В Москве два человека пострадали в ДТП с трамваем
В Чехии 70 человек застряли на фуникулере из-за упавшего дерева
Коалиция во главе с США уничтожила командный пункт ИГ* в мечети в Сирии
В ПАСЕ сожалеют о решении России не направлять делегацию в 2019 году
В Италии четыре человека погибли в ДТП, скрываясь от полиции
Трамп отменил поездку в Давос из-за шатдауна
Супруг королевы Великобритании попал в ДТП
Около 130 тысяч сербов приветствовали Путина у храма Святого Саввы
Правительство и парламент Великобритании обсуждают второй референдум по Brexit
Глава МИД Германии: "Северный поток-2" уже не остановить