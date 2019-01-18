Игроки "МЮ" хотят, чтобы Уле-Гуннар Сульшер был постоянным главным тренером команды

СЕГОДНЯ 11:53 2019-01-18T11:53:46+03:00

В продолжающейся беспроигрышной серии все игроки МЮ и тренерский штаб без исключения хотят, чтобы Сульшер руководил клубом и в следующем сезоне

Изменить размер текста: A A

Уле-Гуннар Сульшер, имевший контракт с «Мольде», пришел на место уволенного 18 декабря 2018 года Жозе Моуриньо в качестве временной замены главному тренеру. В 6 сыгранных матчах АПЛ Манчестер Юнайтед одержал 6 побед и клуб начал медленно, но верно подниматься в турнирной таблицы.

На фоне продолжительного кризиса, в котором оказался клуб под начальством Жозе Моуриньо, игроки и тренерский штаб по праву считают, что Сульшер вдохнул в команду новую жизнь.

Каким-то невероятным образом норвежский специалист умудрился найти подход и к Полю Погба, который на фоне конфликта с Моуриньо, собирался даже возвращаться в «Ювентус», из которого перешел в английский клуб, и к тренерскому штабу.

Французский нападающий поделился впечатлениями о работе и взаимоотношениях с новым тренером.

«Чувствую свободу и наслаждаюсь футболом», - сказал Поль, - «При Моуриньо было сложно это делать, учитывая, какую тактику мы использовали. Мне нравится больше атаковать, прессинговать, играть на втором этаже. Игра в защите – не моя лучшая характеристика, хотя я и могу сделать на это ставку. Однако, я нападающий, а не защитник. Там же, где я играю сейчас, мы с ребятами понимаем друг друга. Я чувствую, что эта позиция подходит мне больше всего. Мне помогает, что сзади есть Матич и Эррера, так я могу бить и пасовать. Это стало возможно с приходом нового тренера, который лучше понимает нас, видит наши сильные и слабые стороны. Я, например, знаю, что при такой расстановке, у меня сзади есть страховка, чувствую себя увереннее и могу выдавать больше голевых моментов».

Тренерам команды Майклу Кэррику и Кирану Маккене также комфортнее работается с Сульшером, чем с Моуриньо. Однако, по условиям сделки с «Мольде» норвежский специалист будет тренировать манкунианцев до мая 2019 года.

"Манчестер Юнайтед" всем составом работает над тем, чтобы по истечении срока договора с «Мольде» Уле-Гуннар Сульшер перешел в полное распоряжение клуба.