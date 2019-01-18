2019-01-18T12:40:40+03:00
Звезды

Убийца внучки Моргана Фримена получил 20 лет тюрьмы

Приговор вынесен через три года после совершения преступления
Ася РОМАНЧУК
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Сводная внучка Моргана Фримена погибла в 2015 годуСводная внучка Моргана Фримена погибла в 2015 годуФото: REUTERS
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В США суд решил судьбу убийцы актрисы Иден Хайнс. Она погибла в 2015 году от рук своего приятеля и только спустя три года был вынесен обвинительный приговор. Девушка погибла, предположительно, в момент обряда экзорцизма.

Суд в Нью-Йорке 17 января приговорил Ламара Давенпорта к 20 годам тюрьмы. Столько внушительный срок мужчина проведет за решеткой за расправу с внучкой известного актера Моргана Фримена.

Хайденс была сводной внучкой звезды и в многом дело «буксовало» из-за постоянных новых подробностей и дрязг, который просачивались в СМИ и обсуждались на ток-шоу.

«Давенпорт приговорен к 20 годам тюрьмы за то, что он, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, убил свою 33-летнюю подругу Иден Хайнс около многоквартирного дома в районе Вашингтон-Хайтс», - появилось сообщение

за убийство актрисы Иден Хайнс — сводной внучки актера Моргана Фримена на сайте окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса – младшего.

В апреле 2018 года адвокат Давенпорта Бен Ангер выступил с заявлением, что сам Морган Фримен состоял в интимных отношениях с внучкой. Вскоре к словам правозщаитника прибывались обвинения от нескольких женщин, который заявили о насилии со стороны Фримена. Одни уверяли, что стали жертвами, другие были свидетелями непристойного поведения актера, пишет газета «Известия».

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