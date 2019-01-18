2019-01-18T12:56:04+03:00
Экономика

Нефтяники пожаловались на Росгвардию

По некоторым данным, главы нескольких нефтяных компаний написали письмо секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву
Дарья ИВАШКИНА
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Нефтяники пожаловались на РосгвардиюНефтяники пожаловались на РосгвардиюФото: Олег ЗОЛОТО
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В пятницу, 18 января, появилась информация о том, что главы «Лукойла», «Газпром нефти», «Сибура» и «Татнефти» написали письмо секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву, в котором пожаловались на Росгвардию. По некоторым данным, нефтяники заявили о том, что ведомство «лишает их права выбирать охрану».

«Главы "Лукойла", "Газпром нефти", "Сибура" и "Татнефти" Вагит Алекперов, Александр Дюков, Дмитрий Конов и Наиль Маганов жалуются на рост числа предписаний Росгвардии в адрес ЧОПов (частных охранных предприятий), защищающих объекты ТЭКа», - говорится в статье, опубликованной на сайте «Коммерсанта».

Причем в послании нефтяников приводится пример «излишний требований». В частности, это предписание от ноября 2018 года в адрес «Саратоворгсинтеза» (нефтехимическое предприятие «Лукойла»). Как считают авторы письма, требование этого предписания «фактически означает замену охранной организации».

Между тем в самой Росгвардии назвали проблему надуманной, однако признали, что их услуги стоят дороже «за счет лучшей подготовки, оснащения и высокого профессионализма».

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