2019-01-18T13:40:15+03:00
Звезды

Мультфильм "Маша и медведь" вошел в книгу рекордов Гиннесса

Серия "Маша плюс каша" набрала более 3 миллиардов просмотра на YouTube [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Мультфильм "Маша и медведь" вошел в книгу рекордов Гиннесса Фото:кадр из мультсериала «Маша и Медведь»Мультфильм "Маша и медведь" вошел в книгу рекордов Гиннесса Фото:кадр из мультсериала «Маша и Медведь»
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Один из эпизодов российского мультфильма "Маша и медведь" стал самым просматриваемым анимационным видеороликом на YouTube. Серия "Маша плюс каша" набрала 3,3 миллиарда просмотров и за это достижение была занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

- Эпизод "Маша плюс каша" стал единственным анимационным видео в мире, которое входит в топ-5 самых просматриваемых контентов на YouTube за все время существования платформы, - прокомментировали представители компании YouTube.

Напомним, в январе этого года исполняется десять лет со дня выхода первой серии российского мультфильма "Маша и медведь". На 25 января запланирован выход нового эпизода мультсериала "Вся жизнь-театр", сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что на Западе героиню мультфильма "Маша и медведь" обвинили в пророссийской пропаганде. По мнению британского издания, мультсериал является орудием "мягкой силы" России.

Маша и Медведь (Masha and The Bear) - Маша плюс каша (17 Серия).Маша и Медведь (Masha and The Bear) - Маша плюс каша (17 Серия)

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