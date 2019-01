Мультфильм "Маша и медведь" вошел в книгу рекордов Гиннесса

Один из эпизодов российского мультфильма "Маша и медведь" стал самым просматриваемым анимационным видеороликом на YouTube. Серия "Маша плюс каша" набрала 3,3 миллиарда просмотров и за это достижение была занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

- Эпизод "Маша плюс каша" стал единственным анимационным видео в мире, которое входит в топ-5 самых просматриваемых контентов на YouTube за все время существования платформы, - прокомментировали представители компании YouTube.

Напомним, в январе этого года исполняется десять лет со дня выхода первой серии российского мультфильма "Маша и медведь". На 25 января запланирован выход нового эпизода мультсериала "Вся жизнь-театр", сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что на Западе героиню мультфильма "Маша и медведь" обвинили в пророссийской пропаганде. По мнению британского издания, мультсериал является орудием "мягкой силы" России.

