2019-01-18T14:02:29+03:00
Политика

Украина объявила о разрыве 49 соглашений с Россией

По словам главы МИД незалежной Павла Климкина, Киев будет «последовательно идти по этому треку»
Дарья ИВАШКИНА
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Глава МИД Украины Павел КлимкинГлава МИД Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 18 января, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев разорвал 49 соглашений с Россией. При этом дипломат пообещал не останавливаться на «достигнутом». По его словам, в ближайшем будущем незалежная собирается расторгнуть еще почти 50 подобных документов.

«Сорок девять соглашений с РФ сейчас прекратили свое существование. Мы будем последовательно идти по этому треку. Сейчас в работе находятся еще почти 50 соглашений, это, так сказать, второй пакет», - приводит слова министра иностранных дел незалежной украинский «Пятый канал».

Также Климкин в очередной раз заметил, что Киев «пересматривает всю договорно-правовую базу с РФ».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в ноябре прошлого года руководитель украинского внешнеполитического ведомства заявил о том, что Украина планирует расторгнуть около 40 соглашений с Россией. При этом он выразил мнение, что все, что существовало до 2014 года, «по определению не имеет смысла».

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