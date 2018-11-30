2018-11-30T02:28:35+03:00
Политика

Климкин заявил, что Украина расторгнет около 40 соглашений с Россией

По словам главы МИД незалежной, Киев кардинально пересматривает всю двустороннюю договорно-правовую базу с Москвой
Дарья ИВАШКИНА
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Глава МИД Украины Павел КлимкинГлава МИД Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава МИД Украины Павел Климкин поделился планами Киева на ближайшее будущее. По его словам, в скором времени незалежная расторгнет в одностороннем порядке еще около 40 двусторонних соглашений с Россией.

При этом министр иностранных дел соседнего государства подчеркнул, что Киев коренным образом пересматривает всю двустороннюю договорно-правовую базу с РФ, так как, по его мнению, все, что существовало до 2014 года, «по определению не имеет смысла».

«Мы за последнее время "убили" 48 международных соглашений (с РФ), но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что то, что мы эти соглашения "убиваем", не навредило нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро - около 40 соглашений», - сказал Климкин в эфире украинского телеканала «1+1».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре Украина разорвала Договор о дружбе с Россией, заключенный еще в 1997 году. Таким образом, Киев официально отказался защищать права русского меньшинства.

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