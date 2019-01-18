2019-01-18T15:53:00+03:00
Политика

Лавров назвал требования США по ракете 9М729 предлогом для выхода из ДРСМД

При этом, как подчеркнул глава МИД РФ, американцы не представили доказательств нарушения Россией договора
Дарья ИВАШКИНА
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Лавров назвал требования США по ракете 9М729 предлогом для выхода из ДРСМДЛавров назвал требования США по ракете 9М729 предлогом для выхода из ДРСМДФото: REUTERS
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в пятницу, 18 января, на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Хайко Маасом, прокомментировал ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как подчеркнул дипломат, США так и не предоставили никаких доказательств, что ракета 9М729 была испытана на запрещенное соглашением расстояние.

«Если они (американцы) убеждены, что дальность нарушена, может быть, у них есть спутниковые снимки или что-то еще. Ничего нам этого не было предоставлено», - сказал глава МИД РФ.

Как считает дипломат, требование США уничтожить ракету 9М729 - это предлог для выхода из ДРСМД. «Изначально все это было задумано, чтобы создать предлог для выхода из договора», - подчеркнул министр.

При этом Лавров отметил, что на консультациях по ДРСМД, которые состоялись 15 января в Женеве, представители нашей страны хотели говорить о необходимости «полной транспарентности в отношении соблюдения документа Россией и США». «Но нам было достаточно грубо отказано. Выдвинут ультиматум, что только мы сами можем это решить, поскольку надо всего-то уничтожить все ракеты, пусковые установки и связанное с ними оборудование, а также обеспечить регулярный - раз в три месяца - приезд американских контролеров», - цитирует министра ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, только в минувший вторник, 15 января, в Женеве состоялись переговоры между Россией и США по ДРСМД. Причем в Вашингтоне сразу назвали эту встречу «разочаровывающей». А в Москве отметили, что требования американцев к нашей стране не содержат конкретики и не позволяют рассчитывать на сближение подходов. При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность в том, что США ведут линию на подрыв соглашения.

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