2019-01-18T20:07:59+03:00
В мире

В Таиланде арестовали вора-путешественника, который летал по миру и воровал чемоданы в аэропортах

Известно как минимум о 27 чемоданах, которые он уже украл [видео]
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Это видео сделано в аэропорту Бангкока СуварнабхумиЭто видео сделано в аэропорту Бангкока Суварнабхуми
Изменить размер текста:

Вот этот парень в желтом на видео и есть вор-путешественник. Видно, как он спокойно быстрым шагом идет на посадку якобы со своим чемоданом, а на самом деле - это только что украденный. Его зовут Патрик Курлье, ему 57 лет, и уже известно как минимум о 27 чемоданах, которые он украл, путешествуя по миру.

В Таиланде арестовали вора-путешественника, который летал по миру и воровал чемоданы в аэропортах.

Это видео сделано в аэропорту Бангкока Суварнабхуми. Вор действовал уверенно, продуманно и технично: подходил к конвейерной ленте, где выдают чемоданы и забирал чужую пассажирскую тележку. Сообщения о пропаже чемоданов заставило сотрудников правоохранительных органов просматривать видеозаписи с камер безопасности. Спустя две недели после начала расследования вор-путешественник был идентифицирован и задержан в аэропорту Бангкока, откуда он направлялся на рейс во Вьетнам. Вор сразу признался в кражах, и сообщил, что всегда старался брать чемоданы средней ценовой категории, не слишком дорогие, чтобы не вызывать подозрений во время прохождения таможни, но и не слишком дешевые, чтобы было чем поживиться.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарском проливе обнаружено тело одного из летчиков Су-34
Москва вошла в десятку самых привлекательных и дешевых столиц мира
Представители США и КНДР провели переговоры в Стокгольме
В Роскосмосе представили проект системы спутников "Государево око"
Полиция Германии задержала мужчину, захватившего заложницу в клинике
Сотни мигрантов пробрались в США из Мексики через подкоп под стеной
Китай выразил крайнее недовольство новой стратегией ПРО США
В США предупредили о скорой приостановке работы федеральной судебной системы
В МИД РФ выразили озабоченность планами США по противоракетной обороне
Порошенко ответил на вопрос о коррупции возгласом "Слава Украине!"
Арктические комплексы "Панцирь-СА" поступят на вооружение в 2019 году
Американские санкции помогли России опередить Китай по запасам золота
«Звезды по требованию»: Япония запустила ракету для искусственных звездопадов
Посольство РФ в Норвегии разбирается в ситуации с задержанием россиянина
Не менее 20 человек погибли при авиаударе коалиции в Дейр-эз-Зоре
Путин сообщил о предстоящем визите президента Австрии в Россию
Где пройдет Детское Евровидение - 2019: выбран город проведения конкурса
В результате стрельбы около церкви Техаса погиб человек
Власти Норвегии задержали россиянина по подозрению в нападении
Hyundai начнет делать автомобили с российскими двигателями
Патриарху Кириллу присвоили звание почетного профессора РАН
Минобороны опровергло информацию о спасении второго летчика Су-34
Вооруженный пациент больницы в Баварии взял в заложники женщину
В Уэльсе за шестизначную сумму продали граффити Бэнкси на гараже
Путин обсудил с членами Совбеза итоги своего визита в Сербию
Лавров связал провокацию в Керченском проливе с выборами президента Украины
Женщина угрожает взорвать себя в центре Ульяновска
Лавров назвал требования США по ракете 9М729 предлогом для выхода из ДРСМД