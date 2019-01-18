СЕГОДНЯ 20:07 2019-01-18T20:07:59+03:00

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Вот этот парень в желтом на видео и есть вор-путешественник. Видно, как он спокойно быстрым шагом идет на посадку якобы со своим чемоданом, а на самом деле - это только что украденный. Его зовут Патрик Курлье, ему 57 лет, и уже известно как минимум о 27 чемоданах, которые он украл, путешествуя по миру.

В Таиланде арестовали вора-путешественника, который летал по миру и воровал чемоданы в аэропортах.

Это видео сделано в аэропорту Бангкока Суварнабхуми. Вор действовал уверенно, продуманно и технично: подходил к конвейерной ленте, где выдают чемоданы и забирал чужую пассажирскую тележку. Сообщения о пропаже чемоданов заставило сотрудников правоохранительных органов просматривать видеозаписи с камер безопасности. Спустя две недели после начала расследования вор-путешественник был идентифицирован и задержан в аэропорту Бангкока, откуда он направлялся на рейс во Вьетнам. Вор сразу признался в кражах, и сообщил, что всегда старался брать чемоданы средней ценовой категории, не слишком дорогие, чтобы не вызывать подозрений во время прохождения таможни, но и не слишком дешевые, чтобы было чем поживиться.