Представители США и КНДР провели переговоры в Стокгольме
В эту пятницу, 18 января, спецпредставитель государственного департамента Соединенных Штатов по КНДР Стивен Бигэн встретился с заместителем главы министерства иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи. Переговоры прошли в Стокгольме. Детали обсуждений пока не разглашаются.
Однако, согласно данным газеты Dagens Nyheter, на встрече присутствовали также министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём и ее заместитель Анника Сёдер.
Сайт kp.ru писал о том, что утром в пятницу еще один представитель КНДР прибыл также в Вашингтон. Северокорейский генерал Ким Ен Чхоль встретился с госсекретарем США Майком Помпео и поговорить с ним о возможности подписания мирного договора, в котором бы содержался пункт об отмене санкций в отношении Пхеньяна. Власти КНДР со своей же стороны готовы продемонстрировать полный список ядерных и ракетных объектов с подробным планом проверяемого разоружения.