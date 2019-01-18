Представители США и КНДР провели переговоры в Стокгольме

СЕГОДНЯ 20:54 2019-01-18T20:54:55+03:00

На встрече присутствовал также глава МИД Швеции Маргот Валльстрем и ее заместитель Анника Седер

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В эту пятницу, 18 января, спецпредставитель государственного департамента Соединенных Штатов по КНДР Стивен Бигэн встретился с заместителем главы министерства иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи. Переговоры прошли в Стокгольме. Детали обсуждений пока не разглашаются.

Однако, согласно данным газеты Dagens Nyheter, на встрече присутствовали также министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём и ее заместитель Анника Сёдер.

Сайт kp.ru писал о том, что утром в пятницу еще один представитель КНДР прибыл также в Вашингтон. Северокорейский генерал Ким Ен Чхоль встретился с госсекретарем США Майком Помпео и поговорить с ним о возможности подписания мирного договора, в котором бы содержался пункт об отмене санкций в отношении Пхеньяна. Власти КНДР со своей же стороны готовы продемонстрировать полный список ядерных и ракетных объектов с подробным планом проверяемого разоружения.