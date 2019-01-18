2019-01-18T13:26:20+03:00
В мире

На переговорах в Вашингтоне КНДР потребует от США снятия санкций

Прилетевший в Соединённые Штаты северокорейский генерал Ким Ен Чхоль планирует поднять вопрос о подписание мирного договора и, возможно, встретиться с Трампом
Елена Гильманова
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В КНДР намерены подписать мирный договор с США.В КНДР намерены подписать мирный договор с США.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Утром в пятницу, 18 января, курирующий переговоры с США северокорейский генерал Ким Ен Чхоль прибыл в Вашингтон. На встрече с госсекретарем США Майклом Помпео он намерен добиться подписания мирного договора, в котором содержался бы пункт об отмене санкций в отношении Пхеньяна. Об этом сообщает крупнейшее информационное агентство Республики Корея Yonhap.

Со своей стороны Северная Корея готова демонтировать свое ядерное вооружение в Йонбене. США же могут потребовать у КНДР полного списка ядерных и ракетных объектов с подробным планом проверяемого разоружения. При этом, по данным Yonhap, в воскресенье, 13 января, США посетил директор Национальной разведывательной службы Южной Кореи Со Хун, где он провел переговоры с директором ЦРУ Джиной Хаспел и обсуждал вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

Агентство сообщает, что генерал также может встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы передать ему личное письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Напомним, как ранее сообщал KP.RU, первый саммит Соединенных Штатов и Северной Кореи состоялся в Сингапуре 12 июня 2018 года. Лидеры государств подписали соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США

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