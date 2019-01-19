В Чувашии попросили списать долги за газ

СЕГОДНЯ 11:59 2019-01-19T11:59:51+03:00

Речь идет о задолженности в три миллиарда рублей

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В субботу, 19 января, стало известно, что член Госсовета Чувашии Константин Степанов обратился в прокуратуру республики с просьбой списать долги населения за газ.

«Написал обращение прокурору ЧР (Чувашской Республики) Василию Пословскому», - сообщил политик на своей странице во «ВКонтакте», приложив к посту фото направленного в надзорное ведомство документа.

Как считает Степанов, ситуация в Чувашии ничем не отличается от обстановки в Чечне: по его словам, трехмиллиардная задолженность населения республики «также негативно сказывается на уровне социальной напряженности в обществе».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 января этого года жителям Чечни списали долги за газ на девять миллиардов рублей. Такое решение вынес районный суд Грозного. Как отмечалось, иск в суд подала прокуратура республики, заявив, что у этого долга истек срок исковой давности и его уже невозможно никаким образом взыскать.