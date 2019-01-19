Суд Норвегии арестовал россиянина, который напал с ножом на женщину
Норвежский суд арестовал на четыре недели россиянина, который ранее напал с ножом на женщину в магазине в Осло. Случившееся рассматривают как возможный теракт.
- Двадцатилетний россиянин, который подозревается в совершении теракта. Полиция безопасности подозревает его в совершении теракта по статье 131, - огласил решение судья.
Ранее стало известно, что 20-летний россиянин был задержан по подозрению в терроризме. Он прибыл в Норвегию из Швеции в четверг и в тот же день напал с ножом на посетительницу магазина Осло. Пострадавшую доставили в больницу в критическом, но стабильном состоянии. В городе же началась операция по поиску нападавшего. Сообщалось также, что россиянин сам считает терактом совершенное им нападение, а полиция Норвегии расследует инцидент как теракт на религиозной почве, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что посольство РФ в Норвегии разбирается в ситуации с задержанием россиянина.