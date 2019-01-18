2019-01-18T18:09:44+03:00
Происшествия

Посольство РФ в Норвегии разбирается в ситуации с задержанием россиянина

Спецслужбы королевства подозревают 20-летнего мужчину в совершении вооруженного нападения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Посольство РФ в Норвегии установило личность россиянина, задержанного по подозрению в нападении на женщинуПосольство РФ в Норвегии установило личность россиянина, задержанного по подозрению в нападении на женщинуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В настоящий момент посольство РФ в Норвегии разбирается в ситуации с задержанием россиянина по подозрению в совершении террористического акта. Об этом сообщил пресс-атташе учреждения дипмиссии Тимур Чеканов.

По его словам, личность помещенного под стражу 20-летнего гражданина уже установлена.

"Уточняем ситуацию, личность задержанного известна посольству. Комментарий будет размещён на нашей странице в соцсети Facebook", - цитирует РИА Новости Чеканова.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее неизвестный напал с ножом на случайную прохожую в центре Осло. Женщина оплачивала покупки, когда злоумышленник ударил ее со спины, после чего сразу же скрылся с места преступления. Пострадавшую доставили в больницу в критическом, но стабильном состоянии. В городе же началась операция по поиску нападавшего. Через некоторое время правоохранителями был задержан некий россиянин.

Согласно данным норвежских спецслужб, мужчина въехал на территорию королевства из Швеции в минувший четверг. Подозреваемого уже допросили. Подробности разговора не приводятся.

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