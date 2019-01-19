2019-01-20T00:05:40+03:00
В мире

В США покончил с собой известный фигурист Джон Кафлин

Спортсмен дважды становился чемпионом страны по парному фигурному катанию
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Кэйтлин Янкоускас и Джон Кафлин в 2011 году. Фото: WikipediaКэйтлин Янкоускас и Джон Кафлин в 2011 году. Фото: Wikipedia
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В США покончил с собой известный американский фигурист Джон Кафлин, который дважды становился чемпионом страны по парному фигурному катанию. Совсем недавно, 1 декабря прошлого года, ему исполнилось 33 года. Тело спортсмена 18 января было обнаружено в его доме в Канзас-сити.

О смерти двукратного чемпиона сообщила Ассоциации фигурного катания США на своей странице в Twitter.

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В последние годы Кафлин тренировал молодых фигуристов и ездил по стране с показательными выступлениями
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«Мы приносим свои глубокие соболезнования его отцу Майку, сестре Анжеле, а также всем членам его семьи. Из уважения к его близким мы не будем разглашать подробности смерти в ближайшее время», - говорится в сообщении ассоциации.

Позже сестра фигуриста Анжела Лон в своем Facebook написала, что её «замечательный, сильный, умеющий сострадать брат Джон Кафлин» покончил с собой.

johncoughlinusajohncoughlinusa
Кафлин дважды побеждал на национальном первенстве США по фигурному катанию
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«У меня нет слов. Я люблю тебя, Джон», - добавила она.

Кафлин побеждал на национальном первенстве США по фигурному катанию в паре с Кейтлин Янковскас в 2011 году и с Кейди Денни в 2012-м. Он уже завершил спортивную карьеру и в последние годы тренировал молодых фигуристов, а также ездил по стране с показательными выступлениями. Причины его самоубийства выясняются.

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