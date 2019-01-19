В США покончил с собой известный фигурист Джон Кафлин
В США покончил с собой известный американский фигурист Джон Кафлин, который дважды становился чемпионом страны по парному фигурному катанию. Совсем недавно, 1 декабря прошлого года, ему исполнилось 33 года. Тело спортсмена 18 января было обнаружено в его доме в Канзас-сити.
О смерти двукратного чемпиона сообщила Ассоциации фигурного катания США на своей странице в Twitter.
«Мы приносим свои глубокие соболезнования его отцу Майку, сестре Анжеле, а также всем членам его семьи. Из уважения к его близким мы не будем разглашать подробности смерти в ближайшее время», - говорится в сообщении ассоциации.
Позже сестра фигуриста Анжела Лон в своем Facebook написала, что её «замечательный, сильный, умеющий сострадать брат Джон Кафлин» покончил с собой.
«У меня нет слов. Я люблю тебя, Джон», - добавила она.
Кафлин побеждал на национальном первенстве США по фигурному катанию в паре с Кейтлин Янковскас в 2011 году и с Кейди Денни в 2012-м. Он уже завершил спортивную карьеру и в последние годы тренировал молодых фигуристов, а также ездил по стране с показательными выступлениями. Причины его самоубийства выясняются.