2019-01-20T04:09:03+03:00
В мире

Из-за сильных снегопадов в США отменили более 6,7 тысячи авиарейсов

Метели бушуют во многих американских городах, в том числе в Чикаго, Детройте и Кливленде
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Из-за снегопадов в США отменили более 6,7 тысячи авиарейсовИз-за снегопадов в США отменили более 6,7 тысячи авиарейсовФото: REUTERS
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Из-за непогоды и сильных снегопадов во многих штатах США по всей стране были отменены и задержаны более 6,7 тысячи авиарейсов.

По данным телеканала CNN, последствия непогоды могут коснуться в общей сложности свыше 100 миллионов человек. Во многих американских городах, в том числе в Чикаго, Детройте и Кливленде, бушуют метели, в Нью-Йорке ожидают снег с дождем. А в более южных штатах Теннесси и Миссисипи прошли грозы с громом и молниями.

В связи с сильной гололедицей на дорогах губернатор штат Нью-Йорк Эндрю Куомо временно запретил движение автофургонов с прицепами и автобусов на большинстве трасс. А компания Amtrak предупредила жителей штата об ограничении движения своих пассажирских поездов и электричек в выходные.

Как писал сайт kp.ru, в ночь на Крещенье, 19 января, в Москве прогремел гром и сверкнула молния. Жители столицы в соцсетях писали о настоящей снежной грозе в середине января.

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