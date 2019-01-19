Гром и молния в середине января: над Москвой пронеслась снежная гроза

СЕГОДНЯ 01:37 2019-01-19T01:56:55+03:00

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В Москве в ночь на Крещенье прогремел гром и сверкнула молния. Очевидцы в соцсетях пишут о настоящей снежной грозе.

"Вышли покурить в середине партии днд, а там гром и молния посреди зимы, и адов снегопад! Атмосферненько", - пишет в Т witter пользователь @AlizaCosplay.

"Гром и молния среди января! Снежный ливень. Вот это погодка!", - удивляется @nurika61.

Снежная гроза в Москве.Гром и молния среди января

"Офигеть метель и гроза и гром! Первый раз такое вижу", - поделился Denis Petrov‏.

В Крещенскую ночь метель в Москве сопровождалась громом и молниейФото: СОЦСЕТИ

Снежную грозу видели и слышали также в Подмосковье. Раскаты грома и вспышки молнии видели на границе Зеленограда и Солнечногорского района, сообщают очевидцы в соцсетях.

Снежная или снеговая гроза - редкое метеорологическое явление. При такой грозе вместо ливневого дождя выпадает ливневой снег, ледяной дождь или ледяная крупа. Российские метеорологи такой термин не употребляют, а явление описывают, как грозу и ливневый снег вместе.