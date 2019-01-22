Директор китайской школы танцует вместе с детьми вопреки правилам

СЕГОДНЯ 12:57 2019-01-22T12:57:18+03:00

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Директор одной из школ уезда Линьи на севере Китая 40-летний Чжан Пэнфэй изменил утвержденную властями программу обязательных физических упражнений и теперь ежедневно танцует вместе со своими учениками.

В Сети появилось видео, на котором толпа ребятишек бодро вышагивает под задорную музыку, а прямо перед ними движения демонстрирует сам руководитель образовательного учреждения вместо с еще несколькими коллегами. Идея проведения таких разминок возникла у Пэнфэя еще в ноябре прошлого года, когда он понял, что обычная зарядка никому неинтересна, а дети проводят много времени без движения. Тогда мужчина сам выучил танец, а после научил ему и учеников.

Сначала преподаватели были против таких нововведений, но вскоре уже сами задорно выплясывали перед зданием школы. Уже в декабре данное учреждение полностью отказалось от обычных упражнений.

Директор обязал китайских школьников танцевать на переменах.

Сами дети в восторге, поскольку танцевать им нравится гораздо больше, чем делать скучную растяжку и прыжки. Однако общественность опасается, что директор школы скоро может потерять свою работу, ведь в Китае есть строгие правила проведения ежедневной зарядки. Существуют даже специальные инспекторы, которые периодически проводят неожиданные проверки в школах на предмет соблюдения порядка, сообщает South China Morning Post.

Между тем, стоит отметить, что танцы сейчас используются не только в качестве школьной зарядки, но и даже как пример физической активности, облегчающей предродовые схватки.

Сайт kp.ru писал о том, что бразильский акушер-гинеколог Фернандо Гудес да Куньи предлагает женщинам немного поплясать с ним, чтобы справиться с болью и волнением перед родами.