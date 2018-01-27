Бразильский акушер-гинеколог танцует с беременными, чтобы облегчить их боль

27 Янв. 2018 2018-01-27T19:21:24+03:00

Зажигательные ролики, записанные во время предродовых схваток, просто "взорвали" интернет [видео]

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Бразильский акушер-гинеколог Фернандо Гудес да Куньи придумал необычный способ облегчения предродовых схваток у своих беременных пациенток. Чтобы помочь женщинам справиться с болью и волнением, врач приглашает их на танец.

И речь идет не о медленном вальсировании, а скорее о зажигательных плясках. На роликах, буквально "взорвавших" интернет, роженицы с внушительными животами вместе с акушером ритмично двигаются, трясут бедрами и даже приседают.

Сам врач утверждает, что такая физическая активность не только позволяет его пациенткам отвлечься от переживаний и боли, но и способствует облегчению предстоящих родов. Так, активные движение бедрами и приседания смещают оказываемое на ребенка давление и помогают малышу продвигаться по родовому каналу.

Похоже метод доктора Гудеса да Куньи работает: молодые мамы с радостью делают селфи в первые минуты после родов.Фото: Instagram.com

"Танцы, прогулки, занятия с мячом, физиотерапия и приседания - все это является частью вертикализации младенца и значительно благоприятствует процессу. Мы все чаще пытаемся внедрять различные меры по совершенствованию оказания помощи беременным женщинам", - цитирует India.com гинеколога.

Между тем, первое видео, на котором Гудес да Куньи танцует со своей пациенткой под нашумевшую композицию Despacito, уже набрало в социальных сетях более 250 тысяч просмотров, став вирусным.