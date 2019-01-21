2019-01-21T12:45:03+03:00
Происшествия

Россиянка погибла во время дайвинга на Мальдивах

Полиция курортной республики проводит проверку по факту несчастного случая
Татьяна СЫКОВА
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По факту ЧП на воде проводится проверка.По факту ЧП на воде проводится проверка.Фото: Виталий ПАРУБОВ
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37-летняя гражданка РФ погибла в результате несчастного случая во время отдыха на Мальдивах. Женщина купила дайв-тур и прибыла в Мальдивскую республику 19 января. В воскресенье, 20 января, она с другими туристами отравилась на яхте в Индийский океан для погружения в воду с аквалангом. Трагедия произошла вблизи одного из самых больших атоллов на Мальдивах Ари, включающего тридцать островов-курортов. Во время погружения что-то пошло не так и женщина не выплыла на поверхность, ее тело достали из воды, когда было уже поздно.

Информацию о погибшей россиянке подтвердили в компании «Экзотик Тайм», организовавшей погружение. Там сообщили, что это несчастный случай и все подробности будут известны после результатов расследования местной полиции, которая уже проводит проверку по данному факту, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора фирмы Веронику Бирман.

Оформленная женщиной страховка должна покрыть расходы на репатриацию. Страховая компания и турфирма уже занимаются решением вопроса с доставкой тела в Россию.

Ранее сообщалось, что 2 января на острове Самуи в Таиланде утонул 56-летний россиянин. Во время шторма он бросился спасать дочь. Девушка в результате выплыла, а ее отец не смог справиться с волнами.

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