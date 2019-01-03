2019-01-03T23:02:46+03:00
Происшествия

Российский турист утонул во время шторма "Пабук" в Таиланде

Мужчина пытался спасти свою дочь, которую засасывало течением, но в результате сам не смог справиться с волнами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Мужчина утонул в море, спасая свою дочьМужчина утонул в море, спасая свою дочьФото: Виктория МИНАЕВА
Изменить размер текста:

Трагическим образом закончился отдых наших соотечественников в Таиланде, где сейчас бушуют шторм "Пабук". Российская семья из трех человек, несмотря на предупреждения властей и красные флажки, решили искупаться в Сиамском заливе на острове Самуи, но столкнулась с последствиями непогоды.

Инцидент произошел в минувшую среду, 2 января. Глава семейства - 56-летний мужчина -увидел, как его 17-летнюю дочь, которая в тот момент занималась серфингом, начало засасывать течением. Отец поплыл на помощь девушке, но в результате сам оказался под волнами.

"Выбраться из воды мужчина уже не смог, его накрыло течением. Тело туриста отнесло к прибрежным камням, где его обнаружили спасатели", — передает издание Bangkok Post.

Согласно данным газеты, супруга россиянина и его дочь в результате инцидента не пострадали. В настоящий момент с ними работают медики и психологи.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сейчас в Таиланде готовятся к мощному удару стихии. С 3 по 5 января на страну обрушится мощный шторм с ливнями и ветрами. Непогода затронет Пхукет, Краби, Самуи и Ко-Панган - самые популярные среди российских туристов места. Существует риск, что “Пабук” усилится и перерастет в настоящий тайфун. Многие наши туристы уже ищут способы досрочного завершения своих отпусков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму прокомментировали идею Киева отправить корабли в Керченский пролив
Движение транспорта в центре Москвы затруднено из-за народных гуляний
ЦИК Украины получил заявления от пяти кандидатов на пост президента
В Киеве боксер одним ударом убил сотрудника президентской охраны
Прощание с Владимиром Дыховичным состоится 5 января
Китай запустит беспилотный высокоскоростной поезд уже в 2022 году
Госдеп США предупредил американцев об опасности поездок в Китай
В Грузии шесть человек скончались от свиного гриппа
Порошенко занял первое место в президентском антирейтинге на Украине
Рубль продолжил расти к доллару и евро
Акции компании Apple рухнули более чем на 9%
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла
Число жертв аварии со скоростным поездом в Дании возросло до восьми
Обвиняемого в шпионаже американца арестовали в Москве
Суд Брюсселя запретил Uber использовать такси без лицензий
Синоптики предупредили о сильных рождественских морозах в Москве
В Болгарии обнаружили заброшенный склад с новыми BMW 5 Series
США предложили Турции приобрести американские комплексы Patriot
В Италии на автостраде под Миланом дикие кабаны устроили страшное ДТП с жертвами