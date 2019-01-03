Российский турист утонул во время шторма "Пабук" в Таиланде

3 Янв. 2019 2019-01-03T23:02:46+03:00

Мужчина пытался спасти свою дочь, которую засасывало течением, но в результате сам не смог справиться с волнами

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Трагическим образом закончился отдых наших соотечественников в Таиланде, где сейчас бушуют шторм "Пабук". Российская семья из трех человек, несмотря на предупреждения властей и красные флажки, решили искупаться в Сиамском заливе на острове Самуи, но столкнулась с последствиями непогоды.

Инцидент произошел в минувшую среду, 2 января. Глава семейства - 56-летний мужчина -увидел, как его 17-летнюю дочь, которая в тот момент занималась серфингом, начало засасывать течением. Отец поплыл на помощь девушке, но в результате сам оказался под волнами.

"Выбраться из воды мужчина уже не смог, его накрыло течением. Тело туриста отнесло к прибрежным камням, где его обнаружили спасатели", — передает издание Bangkok Post.

Согласно данным газеты, супруга россиянина и его дочь в результате инцидента не пострадали. В настоящий момент с ними работают медики и психологи.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сейчас в Таиланде готовятся к мощному удару стихии. С 3 по 5 января на страну обрушится мощный шторм с ливнями и ветрами. Непогода затронет Пхукет, Краби, Самуи и Ко-Панган - самые популярные среди российских туристов места. Существует риск, что “Пабук” усилится и перерастет в настоящий тайфун. Многие наши туристы уже ищут способы досрочного завершения своих отпусков.