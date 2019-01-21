В Триполи журналисты провели акцию протеста после гибели оператора Associated Press

СЕГОДНЯ 12:51 2019-01-21T12:51:10+03:00

Фоторепортёр Мухаммеда бен Халифа был убит в минувшие выходные, став одной из жертв вооруженных столкновений в ливийской столице

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Ливийские журналисты провели акцию протеста после гибели в Триполи фотографа и оператора Мухаммеда бен Халифы, который в субботу, 19 января, снимал репортаж о столкновениях в южных окрестностях ливийской столицы. Погибший работал с агентством Ruptly, а также был фотокорреспондентом агентства Associated Press.

Более трех десятков журналистов из Триполи и Бенгази вышли на акцию протеста в столице Ливии. В качестве символа притеснений прессы участники пикета заклеили рты скотчем. В руках они держали плакаты на английском и арабском языках: "Ливийский журналист не террорист", "Журналист держит камеру, а не оружие", "Свобода мнения - одна из основ демократического общества", "Требуем защищать журналиста во время его работы".

"Мы требуем обеспечить безопасность, защиту достоинства журналистов, право на доступ к информации, уважение к свободе слова и выражения... Как вы видите, наши коллеги умирают один за другим, не добившись (этих прав - ред.), продолжают мечтать о них. И мы не знаем, сможем ли мы, оставшиеся, добиться их, прежде чем умрем", - сказал один из участников акции в интервью “РИА Новости”.

Ранее kp.ru, писал о том, что по меньшей мере 15 человек погибли, более 50 были ранены в вооруженных столкновениях в минувшие выходные в Триполи и среди погибших оказался 35-летний Мухаммед бен Халифа.

Халифа был одним из самых известных фотографов и телевизионных операторов в Ливии. Он начал сотрудничать с Ruptly в 2016 году. За 3 года работы, он подготовил для агентства около 30 материалов. В частности, с риском для жизни он снимал столкновения в Ливии.

Мухаммед Халифа был похоронен в городе Зувара в Ливии в воскресенье, 20 января.