2019-01-21T13:49:20+03:00
Политика

Конгресс США провалился в попытках "продвижения демократии" в России

Москва начала еще активнее противодействовать Вашингтону после того, как он выступил с поддержкой лидеров "цветных революций"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В конгрессе США считают неудачным «продвижение демократии» в РоссииВ конгрессе США считают неудачным «продвижение демократии» в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Исследовательская служба Конгресса США признала неудачу в работе по "продвижению демократии" в России. В 2018 году американский национальный фонд NED* вложил в соответствующие программы на территории нашей страны более 6,3 млн долларов, однако результаты оказались "удручающими".

Эксперты считают, что в неудачах частично виновна администрация президента США Дональда Трампа, которая уделяет гораздо больше внимания вопросам экономики и безопасности, чем продвижению демократии. Кроме того, свою роль сыграла поддержка Западом организаторов "цветных революций" в Грузии, Киргизии и на Украине, которая вынудила Москву еще упорнее противодействовать попыткам распространения навязываемого США политического режима.

Исследователи отмечают, что демократия начинает терять свою привлекательность не только для России, но и для других стран, например, для Египта. Связано это с тем, что общество постепенно меняется и становится невосприимчиво к используемой американцами стратегии, сообщает телеканал RT.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее на "заслуги" американцев на мировой арене уже указывали российские дипломаты. В посольстве РФ в США напомнили, что именно Вашингтон обычно занимается сменами режимов, вмешательством во внутренние дела других государств и постановочными "революциями".

* - NED ("Национальный фонд в поддержку демократии") — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.

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