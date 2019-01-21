В США пациенту пересадили зараженное гепатитом С сердце
Житель американского города Анакортс Керри Хайс стал первым в мире человеком, которому пересадили сердце больного гепатитом С донора. При этом после операции врачам удалось вылечить реципиента.
Сообщается, что у Хайса был диагностирован врожденный порок сердца. С таким диагнозом мужчине потребовалась операция на открытом сердце уже в 28 лет. Позже он перенес еще четыре хирургических вмешательства. Сейчас мужчине 49 лет и последние полтора года перед новой операцией он жил с искусственным сердцем, передает сайт «Свободная пресса».
Медики предложили мужчине пересадку сердца вне очереди, однако предупредили, что донор болен гепатитом С. При этом Хайса уверили, что с 99-процентной вероятностью болезнь удастся излечить.
В результате, мужчина согласился рискнуть, и 3 июля 2018 года ему провели операцию. А в минувшем декабря врачи сообщили, что противовирусное лечение возымело эффект и Хайсу удалось победить болезнь, пишет ФАН.