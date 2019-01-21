Эксперт рассказал, почему Россия не променяет Курильские острова на мирный договор

СЕГОДНЯ 16:27 2019-01-21T16:27:57+03:00

Россия и Япония не могут поделить Курильские острова с 195 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Курильские острова снова стали камнем преткновения между Россией и Японией. Власти страны Восходящего солнца требуют передать им права на часть островов, называя их своей территорией. В РФ же уверены в обратном. Никаких конкретных условий пока не обговаривается, а все заявления не более чем «мысли вслух», резюмируют в Кремле.

Многие политологи и вовсе усмотрели определенную связь: тема островов активизируется каждый раз, когда в Японии заходят выборы. Взамен территорий традиционно предлагается мирный договор, который не подписывается с 1945 года.

- За красивую, но тем не менее бумажку, предлагается отдать территории, то, в общем-то, позиция советского, а впоследствии и российского руководства вполне понятна. Живем как-то без договора и ладно. У России есть примеры территориальных приобретений и потерь, но в данном вопросе, полагаю, никаких перемен не произойдет, - говорит политический обозреватель, публицист Владимир Головашин.

Аналогичная точка зрения у политолога и политтехнолога Наталии Елисеевой. Все происходящее сейчас не более, чем «информационные манипуляции и личный интерес».

- Все прекрасно понимают, что острова не отдадут, но вопрос поднимается с определенной периодичностью. Сейчас тема поднята для зарабатывания очков. Сам по себе курильский вопрос — вопрос геополитики, Россия не отступит от своих национальных интересов, - цитирует слова Елисеевой ФАН.

Москва и Токио, возможно, как никогда близки к решению проблемы Южных Курильских островов - так считает премьер Японии Синдзо Абэ. Со своей стороны, Владимир Путин пояснил, что Россия готова обсуждать этот вопрос лишь на основе советско-японской декларации 1956 года - по ней СССР соглашался передать Японии лишь два самых маленьких южнокурильских острова - Шикотан и гряду Хабомаи. Но оставлял за собой крупные и обжитые острова Итуруп и Кунашир.