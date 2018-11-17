Как Россия и Япония поделят Курилы

Москва и Токио, возможно, как никогда близки к решению проблемы Южных Курильских островов - так считает премьер Японии Синдзо Абэ. Со своей стороны, Владимир Путин пояснил, что Россия готова обсуждать этот вопрос лишь на основе советско-японской декларации 1956 года - по ней СССР соглашался передать Японии лишь два самых маленьких южнокурильских острова - Шикотан и гряду Хабомаи. Но оставлял за собой крупные и обжитые острова Итуруп и Кунашир.

Пойдет ли на договор Россия и откуда вообще взялся «курильский вопрос», «Комсомолке» помогал разобраться старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков.

1. Почему японцы вообще претендуют на Курилы? Ведь они отказались от них после Второй мировой войны?

- Действительно, в 1951 году был заключен Сан-Францисский мирный договор, где было прописано, что Япония отказывается от всех претензий на Курильские острова, - соглашается Кузьминков. - Но через несколько лет, чтобы обойти этот момент, японцы четыре острова - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи - начали называть северными территориями и отрицать, что они относятся к Курильской гряде (а, напротив, относятся к острову Хоккайдо). Хотя на довоенных японских картах они были обозначены именно как Южные Курилы.

2. Все-таки сколько спорных островов - два или четыре?

- Сейчас Япония претендует на все четыре вышеназванных острова - в 1855 году по ним проходила граница между Россией и Японией. Но сразу после Второй мировой войны - и в Сан-Франциско в 1951 году, и в 1956 году при подписании советско-японской декларации - Япония оспаривала только Шикотан и Хабомаи. На тот момент Итуруп и Кунашир они признавали Южными Курилами. Именно о возвращении к позициям декларации 1956 года теперь говорят Путин и Абэ.

3. Правда ли, что Горбачев обещал отдать Курилы японцам?

- Когда в 1960-е годы Япония увеличила свои требования с двух до четырех островов, СССР закрыл обсуждения по этому вопросу, - напомнил ученый-японист. - 30 лет глава советского МИДа Громыко говорил, что у нас нет никаких нерешенных территориальных вопросов с Японией. А если они хотят что-то обсуждать, то пусть сначала уберут все американские базы со своей территории.

Изменилась позиция только при Горбачеве. Новый министр иностранных дел Шеварднадзе начал говорить, что если Япония поднимает этот вопрос, то, стало быть, и проблема есть. В 1991 году Горбачев первым из советских руководителей признал наличие территориального спора по четырем островам, а уже Ельцин в 1993 году подписал Токийскую декларацию, по которой сперва нужно было урегулировать «курильский спор» и только потом подписывать мирный договор. Это была уступка позиции Японии, поскольку наша позиция всегда была - сперва мирный договор, а потом обсуждаем территориальные вопросы.

Южные курили, которые Япония считает своимиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

4. Чем богаты южные Курилы?

- Во-первых, на Итурупе находится крупнейшее в мире месторождение рения (редчайший и дорогостоящий металл, который используется в ракетостроении и сверхзвуковой авиации. - «КП»). Добывать его нужно на вулкане, что непросто, но при поставленном деле можно хорошо на этом зарабатывать.

Во-вторых, это отличный рыбный промысел, который сейчас является основой экономики Курил.

В-третьих, это выдающиеся природные красоты. Нет сомнений, что японцы, получив эти острова, сделают их туристической Меккой с термальными источниками.

5. Какова роль островов с военной точки зрения?

- Огромная. Рядом с ними находятся незамерзающие глубоководные проливы, которые связывают Охотское море с Тихим океаном. И, кстати, подходят для движения подводных лодок, - говорит Виктор Кузьминков. - Причем если Шикотан и Хабомаи, которые находятся чуть в стороне от основной гряды, не сильно влияют на границы, то передача Японии Итурупа и Кунашира лишила бы Россию самого удобного выхода из Охотского моря в Тихий океан. Ведь северные курильские проливы слишком мелкие и не подходят для флота.

Кроме того, как утверждают военные, японские радиолокационные станции на Курилах значительно увеличили бы их зону действия по сравнению с размещением на Хоккайдо.

6. Япония сможет разместить военные базы на Курилах?

- Японские газеты уже сообщают, что Абэ пообещал Путину не пускать американских военных на Курильские острова. Но это просто попытка успокоить российскую сторону. Через три года Абэ уйдет, и придет новый премьер, который решит по-другому. Мы помним, чем обернулось обещание американцев Горбачеву не размещать НАТО в Восточной Европе. Да и с японцами такой прецедент уже был: в конце 1950-х их премьер Нобусукэ Киси (кстати, дед Синдзо Абэ) упрочил отношения с США, хотя Хрущев договаривался с предыдущим главой правительства, что этого не произойдет. Так что ко всем нынешним обещаниям японцев я бы не относился серьезно.

7. Что нам даст мирный договор с Японией?

- Нужно разделить две вещи. Мирный договор и соглашение о демаркации границ. Мирный договор, по сути, не нужен ни нам, ни Японии. По той же декларации 1956 года Россия и Япония вышли из состояния войны. Мирный договор нужен Японии только для того, чтобы под его прикрытием решить территориальные вопросы.

Если говорить о выгодах для России, то, по моему мнению, их нет, - считает Виктор Кузьминков. - Ждать роста торговли или японских инвестиций в Россию? У совместного бизнеса должна быть экономическая мотивация, а не политическая. И японские компании придут в Россию, когда здесь будет улучшаться инвестиционный климат.

Разбить союз Японии и США? Нереально. Америка была, есть и будет для Японии державой № 1.

Больше того, Япония никогда не согласится на передачу только двух островов. Такое соглашение было бы политическим самоубийством Синдзо Абэ. Там готовы лишь на схему «2+2», то есть на такую последовательность: передача Японии Шикотана и Хабомаи - подписание мирного договора - продолжение переговоров по Итурупу и Кунаширу.

8. Есть ли альтернативные варианты? Например, совместная деятельность на южных Курилах?

- Совместное хозяйствование на Курилах обсуждалось, но я считаю, что это мертворожденный проект, - прокомментировал эксперт. - Япония будет требовать себе таких преференций, которые поставят под сомнение суверенитет России на этих территориях.

Аналогично японцы не готовы согласиться на аренду островов у России (такая идея тоже озвучивалась) - они считают северные территории своей исконной землей.

По моему мнению, единственный реальный вариант на сегодня - это подписание мирного договора, который мало что значит для обеих стран. И последующее создание комиссии по делимитации границ, которая будет заседать хоть 100 лет, но ни к какому решению так и не придет.

СПРАВКА «КП»

Общее население Южных Курильских островов - около 17 тысяч человек.

Группа островов Хабомаи (более 10 островов) - необитаема.

На острове Шикотан - 2 поселка: Малокурильское и Крабозаводское. Есть консервный завод. В советские годы он был одним из крупнейших в СССР. Но сейчас от его былой мощи мало что осталось.

На острове Итуруп - город Курильск (1600 человек) и 7 поселков. В 2014 году здесь открыли международный аэропорт «Итуруп».

На острове Кунашир - поселок Южно-Курильск (7700 человек) и 6 более мелких поселков. Здесь - геотермальная электростанция и более сотни военных объектов.