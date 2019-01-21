СЕГОДНЯ 19:39 2019-01-21T19:39:15+03:00

О том, что умер претендент на французский престол принц Генрих Орлеанский, сообщили его родственники

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В понедельник появилась информация о том, что умер претендент на французский престол принц Генрих Орлеанский. Как стало известно, потомок короля Луи-Филиппа I скончался 21 января в Париже в возрасте 85 лет.

Печальную новость сообщил сын усопшего Жан. «С грустью сообщаю вам о кончине моего отца, графа Парижского, которая случилась сегодня утром», - приводит его слова газета Figaro.

СПРАВКА «КП»

Принц Генрих Орлеанский - граф Парижский и герцог Французский - орлеанистский претендент на трон Франции под именем Генриха VII (с 19 июня 1999 года).

Aнри Филипп Пьер Мари Орлеанский родился в 1933 году в Бельгии. Учился в Институте политических исследований в Париже, а затем служил в армии. Был участником Алжирской войне (1954-1962). Являлся главой Орлеанского королевского дома из Бурбонской династии.