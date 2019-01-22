2019-01-22T10:02:21+03:00
Экономика

ЦБ утвердил план санации Московского индустриального банка

Организация продолжит работу в обычном режиме, несмотря на назначение временной администрации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Московский индустриальный банк. Фото: Интерпресс ТАССМосковский индустриальный банк. Фото: Интерпресс ТАСС
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Центральный Банк России утвердил план осуществления мер по повышению финансовой устойчивости Московского индустриального банка и предупреждению его банкротства. Соответствующую информацию распространила пресс-служба регулятора.

"Решение об осуществлении мер по предупреждению банкротства было принято в связи с неспособностью Банка самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми он сталкивался в последние несколько лет", - говорится в документе, опубликованном на сайте ЦБ.

Регулятор уточняет, что на протяжении долгого времени Мосиндустрбанк финансировал неэффективные инвестиционные проекты в сфере строительства, промышленности и операций с недвижимостью. В результате активы организации обесценились, что привело к резкому снижению капитала.

В качестве первоочередной меры ЦБ предоставит Московскому индустриальному банку средства на поддержание ликвидности. При этом функции временной администрации возлагаются на Фонд консолидации банковского сектора.

Организация сможет работать в обычном режиме. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

Напомним, что Московский индустриальный банк занимает 33-е место по размеру активов среди всех российских банков (320,5 млрд рублей на 1 января 2019 года).

Сайт kp.ru писал о том, что ранее сам президент РФ Владимир Путин объяснял необходимость проведения санации кредитных учреждений. Так, по словам главы государства, данная мера позволяет делать финансовые организации более надежными и эффективными.

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