Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала года

СЕГОДНЯ 12:22 2019-01-22T12:22:09+03:00

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Минувшей ночью метеорологи зафиксировали самую холодную ночь с начала года в столице. По данным Гидрометцентра России, в ночь на 22 января температура воздуха составила 15,7 градусов ниже нуля. Такую отметку зафиксировали в шесть часов утра на метеостанции, установленной на ВДНХ. По области столбик термометра и вовсе отпустился до двадцати градусов.

Отмечается, что в прошлый раз самую низкую температуру зафиксировали 10 января, когда на улице похолодало до 14 градусов с отметкой минус. В ближайшее время в столице сохранится морозная погода. Уже в наступающую ночь в столице прогнозируют от – 17 до – 19 градусов, сообщает агентство Москва. Возможен небольшой снег и гололед. В среду специалисты Гидрометцентра обещают днем от 12 до 14 градусов со знаком минус, ночью столбик термометра опустится до 15 – 17 градусов. Так что в ближайшее время жителям и гостям столицы не стоит забывать про головные уборы и перчатки.