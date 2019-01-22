Атлантический океан замерз в США

СЕГОДНЯ 12:20 2019-01-22T12:20:14+03:00

Очевидцы делятся в соцсетях уникальными кадрами из штата Массачусетс [видео]

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Местные жители штата Массачусетс очень удивлены – побережье Атлантического океана сковало льдом. Зрелище хоть и красивое, но пугающее, ведь сильные морозы, которые стоят сейчас в штате, являются аномальными.

Низкая температура воздуха держится с конца декабря на всем восточном побережье страны. Если подобные аномалии будут повторяться, в пору ожидать следующего Ледникового периода.

В январе столбики термометра уже опускались до – 20 градусов, синоптики говорят, что это не предел.

paulbarnard777 В США замерз Атлантический океан

Следом за морозами придет резкое потепление и не исключено, что города на северо-востоке могут оказаться затоплены.

Из-за погодных условий закрыты некоторые школы, сообщает «Утро.ру».

tonyknyc Аномальные морозы держатся на восточном побережье США с декабря прошлого года

В Россию тоже пришли морозы. Несмотря на похолодание находятся смельчаки, которые готовы просидеть в проруби с ледяной водой целый час. Девушка из Подмосковья установила рекорд, проведя 60 минут в воде, температура которой не превышала +2 градусов.