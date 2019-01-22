Атлантический океан замерз в США
Местные жители штата Массачусетс очень удивлены – побережье Атлантического океана сковало льдом. Зрелище хоть и красивое, но пугающее, ведь сильные морозы, которые стоят сейчас в штате, являются аномальными.
Низкая температура воздуха держится с конца декабря на всем восточном побережье страны. Если подобные аномалии будут повторяться, в пору ожидать следующего Ледникового периода.
В январе столбики термометра уже опускались до – 20 градусов, синоптики говорят, что это не предел.
Следом за морозами придет резкое потепление и не исключено, что города на северо-востоке могут оказаться затоплены.
Из-за погодных условий закрыты некоторые школы, сообщает «Утро.ру».
В Россию тоже пришли морозы. Несмотря на похолодание находятся смельчаки, которые готовы просидеть в проруби с ледяной водой целый час. Девушка из Подмосковья установила рекорд, проведя 60 минут в воде, температура которой не превышала +2 градусов.