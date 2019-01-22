Приставам запретили взыскивать долги с социальных выплат граждан

СЕГОДНЯ 12:42 2019-01-22T12:42:58+03:00

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Приставам запретят арестовывать социальные счета граждан. Взыскивать долги нужно будет с других доходов, но никак не с пособий и пенсий.

Госдума одобрила во втором чтении поправки в закон «Об исполнительном производстве», которые защитят социальные выплаты россиян.

Под запрет попали материнский капитал, пенсия по потере кормильца, компенсация пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и ряд других выплат.

- Аналогичный запрет существовал и ранее, но механизм был несовершенен, приставы и банки видели только счет должника, но не имели информации, что он социальный, - говорит председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В итоге в Госдуму приходило множество обращений по данному вопросу. У многих просто арестовывали последние счета и не на что было купить важные лекарства или еду детям.

- С зарплаты и иного дохода может быть взыскано не более 50%, — рассказал о сути поправок Анатолий Выборный. — А статья 101 устанавливает конкретный перечень средств, на которые не могут быть обращены взыскания, - цитирует ФАН слова зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного.

Теперь у тех, кто выплачивает пособия и банков появятся новые обязанности. В платежных документах будут указывать код вида дохода – зарплата, пособие или иная выплата.

А банки, которые получают исполнительные документы приставов, должны будут учитывать указанные коды и не предоставлять доступ к социальным счетам.

Законопроект во втором чтении был принят единогласно.

Ранее покупатели легковушек с рук или по объявлениям уже столкнулись с этой проблемой: гаишники отказываются регистрировать машины, бывшие владельцы которых оказались должниками по штрафам или алиментам. «Запрет на регистрационные действия» - вот такой мерой стали активно пользоваться судебные приставы.