Львы насмерть загрызли посетителя зоопарка в Индии

СЕГОДНЯ 13:21 2019-01-22T13:21:37+03:00

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В одном из индийских зоопарков львы насмерть загрызли посетителя. Мужчина перебрался через 30-футовое ограждение и оказался в сафари наедине с хищниками.

Во время трагедии в зоопарке проезжал автобус с туристами, водитель увидел происходящее и вызвал местных сотрудников. Работники прибыли на место происшествия буквально через пять минут, однако за это время хищники уже успели добраться до мужчины и нанесли ему несколько серьезных травм.

В результате, пострадавший был доставлен в больницу в критическом состоянии. А спустя некоторое время он умер.

«У умершего были серьезные травмы правого глаза, шеи и царапины на груди и бедре», - приводит слова дежурных врачей местной больницы сайт телеканала «Звезда».

Сообщается, что личность погибшего установить не удалось, при себе у него не было никаких документов. Если в ближайшее время за его телом никто не обратится, что через 72 часа будет произведено вскрытие.