2019-01-22T13:21:37+03:00
Происшествия

Львы насмерть загрызли посетителя зоопарка в Индии

Мужчина перебрался через ограждение и попал в лапы хищников
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В индийском зоопарке львы насмерть загрызли мужчинуВ индийском зоопарке львы насмерть загрызли мужчинуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В одном из индийских зоопарков львы насмерть загрызли посетителя. Мужчина перебрался через 30-футовое ограждение и оказался в сафари наедине с хищниками.

Во время трагедии в зоопарке проезжал автобус с туристами, водитель увидел происходящее и вызвал местных сотрудников. Работники прибыли на место происшествия буквально через пять минут, однако за это время хищники уже успели добраться до мужчины и нанесли ему несколько серьезных травм.

В результате, пострадавший был доставлен в больницу в критическом состоянии. А спустя некоторое время он умер.

«У умершего были серьезные травмы правого глаза, шеи и царапины на груди и бедре», - приводит слова дежурных врачей местной больницы сайт телеканала «Звезда».

Сообщается, что личность погибшего установить не удалось, при себе у него не было никаких документов. Если в ближайшее время за его телом никто не обратится, что через 72 часа будет произведено вскрытие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Роналду приговорен к условному сроку и штрафу в размере €19 млн
Евросоюз посмертно исключил Иосифа Кобзона из санкционного списка
Роскомнадзор снял блокировку с 2,7 млн IP-адресов компании Amazon
В Вашингтоне открылась бесплатная столовая для госслужащих
Google посвятил дудл советскому физику-теоретику Льву Ландау
СК завел дело на следователя СБУ, который занимается делом Вышинского
Директор китайской школы танцует вместе с детьми вопреки правилам
Оставшийся без зарплаты рабочий разнес построенный им отель экскаватором
Приставам запретили взыскивать долги с социальных выплат граждан
Древний шотландский монумент оказался подделкой
Кремль ожидает позитивного исхода в вопросе восстановления статуса РУСАДА
РФС: Кокорину грозит инвалидность из-за отсутствия тренировок
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала года
Минфин: санация МИнБанка не скажется на банковской системе России
Атлантический океан замерз в США
Госдума приняла закон о постановке на воинский учет по месту жительства