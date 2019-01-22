Из-за возгорания пенопласта из московской поликлиники эвакуировали около 50 человек

СЕГОДНЯ 13:51 2019-01-22T13:51:36+03:00

В момент возгорания в здании городской поликлиники находились пациенты и медперсонал Фото: Артем КИЛЬКИН

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Днем 22 января из здания филиала №1 городской поликлиники №46 эвакуировали около 50 человек после возгорания мусора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/687529" frameborder="0"></iframe> Пожар в филиале городской поликлиники №46 произошел в Москве.

- В 12.02 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании по адресу улица Рабочая, дом 34. Прибывшие на место спасатели обнаружили открытое горение на площади 10 квадратных метров. Горел мусор. По предварительной версии, пенопласт. Возгорание в 12.12 было ликвидировано, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

В момент возгорания в здании городской поликлиники находились пациенты и медперсонал. Люди стали сами покидать здание, когда увидели пожар. По данным МЧС, никто не пострадал. Однако временно пациентов в поликлинике не принимали, так как в здание попал дым.