Из-за возгорания пенопласта из московской поликлиники эвакуировали около 50 человек
Днем 22 января из здания филиала №1 городской поликлиники №46 эвакуировали около 50 человек после возгорания мусора.
Пожар в филиале городской поликлиники №46 произошел в Москве.
- В 12.02 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании по адресу улица Рабочая, дом 34. Прибывшие на место спасатели обнаружили открытое горение на площади 10 квадратных метров. Горел мусор. По предварительной версии, пенопласт. Возгорание в 12.12 было ликвидировано, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
В момент возгорания в здании городской поликлиники находились пациенты и медперсонал. Люди стали сами покидать здание, когда увидели пожар. По данным МЧС, никто не пострадал. Однако временно пациентов в поликлинике не принимали, так как в здание попал дым.