2019-01-22T13:51:36+03:00
Происшествия

Из-за возгорания пенопласта из московской поликлиники эвакуировали около 50 человек

Люди стали самостоятельно покидать здание, когда увидели пожар [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Комментарии: comments1
В момент возгорания в здании городской поликлиники находились пациенты и медперсоналВ момент возгорания в здании городской поликлиники находились пациенты и медперсоналФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Днем 22 января из здания филиала №1 городской поликлиники №46 эвакуировали около 50 человек после возгорания мусора.

Пожар в филиале городской поликлиники №46 произошел в Москве.

- В 12.02 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании по адресу улица Рабочая, дом 34. Прибывшие на место спасатели обнаружили открытое горение на площади 10 квадратных метров. Горел мусор. По предварительной версии, пенопласт. Возгорание в 12.12 было ликвидировано, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

В момент возгорания в здании городской поликлиники находились пациенты и медперсонал. Люди стали сами покидать здание, когда увидели пожар. По данным МЧС, никто не пострадал. Однако временно пациентов в поликлинике не принимали, так как в здание попал дым.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24