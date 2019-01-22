Франция воспользовалась новыми правилами ЕС и оштрафовала Google на 50 миллионов евро

СЕГОДНЯ 13:45 2019-01-22T13:45:37+03:00

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Комиссия по делам информационных технологий и правам человека Франции (CNIL) оштрафовала Alphabet Inc., материнскую компанию Google, на 50 миллионов евро. Регулятор впервые воспользовался ужесточением правил защиты данных в ЕС.

Во Французской комиссии пояснили, что сумма штрафа была «оправдана серьезностью нарушений в отношении основных принципов» ЕС. Они заявили, что обнаружили два типа нарушений законодательства ЕС: один - отсутствие прозрачности, а второй - нехватка правовой основы для обработки пользовательских данных в целях создания персонализированной рекламы.

«Несмотря на ряд инструментов, введенных Google, допущенные нарушения лишают пользователей ключевых гарантий того, что обработка их данных не приведет к раскрытию важной информации об их частной жизни», - отмечается в заявлении CNIL.

В свою очередь, представители Google утверждают, что деятельность компании полностью соответствует главным правилам регулирования информационных данных Европейского Союза (GDPR).

«Люди ожидают от нас высоких стандартов прозрачности и контроля», - «Мы глубоко привержены выполнению этих ожиданий и требований GDPR. Мы изучаем решение, чтобы определить наши следующие шаги» - говорится в ответном заявлении.

Новые правила ЕС вступили в силу 25 мая прошлого года и дали национальным регуляторам равные полномочия взыскивать с компаний штраф в размере до 4% глобальных годовых продаж. По старым правилам взыскания не могли превышать максимум 150 тысяч евро.

Ранее kp.ru сообщили, что в субботу, 19 января, Федеральная торговая комиссия США грозит компании Facebook серьёзным штрафом за передачу личных данных пользователей. Возможно, сумма штрафа превысит 22,5 миллиона долларов.