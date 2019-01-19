Facebook в США грозит рекордный штраф за передачу личных данных пользователей

СЕГОДНЯ 14:11 2019-01-19T14:11:11+03:00

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В субботу, 19 января, появилась информация о том, что Федеральная торговая комиссия США (FTC) может наложить рекордный штраф на социальную сеть Facebook за передачу личных данных пользователей в маркетинговых целях.

Как заявили источники газеты The Washington Post, Facebook придется заплатить намного больше 22,5 миллиона долларов, то есть той суммы, на которую в 2012 году была оштрафована компания Google за сбор все тех же персональных данных.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, скандал разгорелся в марте прошлого года, когда выяснилось, что компания Cambridge Analytica использовала данные около 87 миллионов пользователей Facebook, чтобы увеличить эффективность рассылаемой им политической рекламы. После этого основателю соцсети Марку Цукербергу пришлось давать показания в конгрессе США. Причем тогда он даже согласился на госрегулирование в отношении Facebook.