2019-01-22T16:06:30+03:00
Спорт

Российский хоккеист устроил драку во время матча

Никита Задоров выступает за команду «Колорадо Эвеланш» [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Российский хоккеист устроил драку с соперником на льдуРоссийский хоккеист устроил драку с соперником на льду
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Российский хоккеист Никита Задоров, выступающий за команду "Колорадо Эвеланш", устроил потасовку на льду. Во время матча он подрался с соперником Остином Уотсоном из «Нэшвилл Предаторз». Что именно стало причиной конфликта пока не ясно, но россиянин набросился на Уотсона прямо во время матча чемпионата НХЛ.

Терпеть побои представитель «Нэшвилл Предаторз» не стал и тоже начал ожесточено размахивать кулаками.

Видео потасовки оказалось в сети и тут же разлетелось по всему миру. На записи можно увидеть, как Никита Задоров провел силовой прием против нападающего Калле Ярнкрока. За шведа вступился его товарищ Остин Уотсон, он и попался под горячую руку россиянина.

В итоге судья отправил двух хоккеистов на скамейку штрафников, а команды продолжили встречу. Победа осталась за "Нэшвилл Предаторз" 4:1, сообщает «Дни.ру».

Российский хоккеист устроил драку на льду.

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