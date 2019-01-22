Путин подписал указ, ограничивающий использование спецсигналов

СЕГОДНЯ 22:41 2019-01-22T22:41:37+03:00

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Во вторник, 22 января, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий аварийно-спасательным службам и формированиям, которые не входят в систему МЧС, устанавливать на машины специальные световые и звуковые сигналы.

Этот документ, текст которого опубликован на интернет-портале правовой информации, вносит изменения в указ главы государства от 19 мая 2012 года «Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства». В частности, теперь там уточняется, что на мигалки имеют право «профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования, используемые для неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан».

Отметим, запретить не входящим в систему спасательного ведомства службам использовать спецсигналы на автомобилях ранее предложило МЧС. Как тогда пояснили в министерстве, характер работы таких служб не связан с неотложными действиями по защите здоровья или жизни граждан, поэтому и привилегии на дорогах им не нужны.