2019-01-22T23:34:12+03:00
Политика

Трамп подготовит два варианта обращения к нации

Один вариант президент зачитает перед конгрессом, второй - перед простыми гражданами на митинге
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп намерен произнести традиционное обращение к нации в двух вариантах для разных аудиторий. Спичрайтеры Белого дома пишут ему речи, в которых некоторые отрывки будут различаться.

Как сообщила телекомпания NBC со ссылкой на собственные источники, первый вариант обращения глава государства зачитает перед Конгрессом, а второй - на митинге в пригороде Вашингтона.

Несмотря на просьбу спикера нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси отложить выступление или представить его в письменной форме, в Белом доме приняли решение, что Трамп произнесет речь 29 января.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Пелоси аргументировала свое предложение тем, что Министерство внутренней безопасности, которое курирует секретную службу, является одним из учреждений, пострадавших от заморозки из-за непринятого бюджета. В Сенате также дали понять, что не горят желанием предоставить трампу платформу для выступления в Конгрессе.

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