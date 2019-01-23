2019-01-23T03:33:39+03:00
Происшествия

Пять стран готовы финансировать суд над виновными в крушении MH17

Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина подписали меморандум о взаимопонимании
Юлия ДИВЕЕВА
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Пять стран договорились о финансировании судебного процесса над виновными в крушении МН17Пять стран договорились о финансировании судебного процесса над виновными в крушении МН17Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Пять стран, представители которых входят в Совместную следственную группу, выразили готовность выделить необходимые средства для проведения суда над виновными в крушении над Донбассом малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17. Как сообщила пресс-служба правительства Нидерландов, государства подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся финансовой поддержки расследования.

"Подписавшиеся стороны договариваются о совместном финансировании судебного разбирательства, связанного с судебным преследованием в Нидерландах лиц, подозреваемых в крушении рейса MH17", - говорится в документе на сайте голландского правительства.

В нем прописано, что расходы на государственное обвинение, работу судей и защиту свидетелей возьмут на себя исключительно Нидерланды. Другие расходы будут финансироваться совместно.

Документ подписали представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Напомним, что эти страны 20 сентября 2017 года подписали Меморандум о взаимопонимании относительно политической поддержки судебного преследования лиц, виновных в крушении рейса MH17 17 июля 2014 года.

Как рассказывал сайт kp.ru, Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на востоке Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находящиеся на борту 298 человек погибли.

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