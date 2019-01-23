2019-01-23T12:29:27+03:00
Политика

Володин намерен опротестовать санкции США в отношении Резника

Председатель Госдумы также потребует, чтобы инициатор введения ограничительных мер извинился перед российским депутатом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав ВолодинПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав ВолодинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил главе комитета по международным делам Леониду Слуцкому опротестовать санкции США, введенные в отношении российского депутата Владислава Резника.

Политик указал на то, что в минувший вторник суд Испании окончательно оправдал парламентария по всем обвинениям о связях с "русской мафией". Именно из-за этого расследования в отношении депутата и были введены ограничительные меры, инициатором принятия которых выступил американский сенатор Бен Кардин.

Володин считает, что на имя этого человека должна быть направлена претензия с требованием отзыва всех инициатив и предоставления извинений самому Резнику. Также, по мнению, председателя Госдумы, если его коллега потребует возмещения морального вреда, то это будет правомерным решением.

"Эти разговоры о "русской мафии" и о том, что у нас все не так обстоит, как в США, носят надуманный характер. Хотелось бы, Леонид Эдуардович, чтобы вы своей пробивной силой и возможностями постарались сделать так, чтобы честное имя нашего коллеги зазвучало в США", - цитирует ТАСС Володина.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2016 году Интерпол объявил в розыск самого Резника, а также его супругу Диану Гиндин, которых заподозрили в отмывании крупных сумм и связях с возможным главарем Тамбовско-Малышевской ОПГ Геннадием Петровым.

Однако вскоре Испания отказалась от планов арестовать депутата. Суд пришел к выводу, что достаточных доказательств его вины не предоставлено. В результате все 17 фигурантов дела были оправданы.

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