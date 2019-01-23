В Ивановской области более 2 тысяч человек остались без тепла

СЕГОДНЯ 19:44 2019-01-23T19:44:18+03:00

Из-за аварии на трубопроводе без горячей воды остались два детсада и 43 многоквартирных дома, в то время как температура в области опустилась до -16

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МЧС сообщили об аварии в Ивановской области, которая оставила без отопления два детских сада и около 2,1 тысячи жителей города Кинешма.

«В 16.15 (мск) 23 января поступило сообщение о том, что на территории города Кинешма произошло аварийное отключение теплоснабжения, по адресу: Ивановская область, город Кинешма, улица 50-я ВЛКСМ, дом 12», - говорится в сообщении ведомства.

Представитель управления МЧС по региону сообщил РИА Новости, что под отключение попали 43 многоквартирных дома, в которых проживают более 2016 человек и два детских сада, которые уже завершили работу.

Восстановить теплоснабжения планируется к 24.00 мск. среды, 23 января. Стоит отметить, что на данный момент в Кинешме 16 градусов мороза.

Отметим, что вчера масштабная авария произошла на теплотрассе в Самаре. Кипяток полился рекой на проезжую часть, сразу образовался потоп и без тепла остались близлежащие дома.