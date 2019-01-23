2019-01-23T19:44:18+03:00
Происшествия

В Ивановской области более 2 тысяч человек остались без тепла

Из-за аварии на трубопроводе без горячей воды остались два детсада и 43 многоквартирных дома, в то время как температура в области опустилась до -16
Елена Гильманова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Восстановить теплоснабжения планируется к 24.00 мск. средыВосстановить теплоснабжения планируется к 24.00 мск. средыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

МЧС сообщили об аварии в Ивановской области, которая оставила без отопления два детских сада и около 2,1 тысячи жителей города Кинешма.

«В 16.15 (мск) 23 января поступило сообщение о том, что на территории города Кинешма произошло аварийное отключение теплоснабжения, по адресу: Ивановская область, город Кинешма, улица 50-я ВЛКСМ, дом 12», - говорится в сообщении ведомства.

Представитель управления МЧС по региону сообщил РИА Новости, что под отключение попали 43 многоквартирных дома, в которых проживают более 2016 человек и два детских сада, которые уже завершили работу.

Восстановить теплоснабжения планируется к 24.00 мск. среды, 23 января. Стоит отметить, что на данный момент в Кинешме 16 градусов мороза.

Отметим, что вчера масштабная авария произошла на теплотрассе в Самаре. Кипяток полился рекой на проезжую часть, сразу образовался потоп и без тепла остались близлежащие дома.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белом доме не знают, одобрит ли Дональд Трамп завершение шатдауна по схеме сената
Тайип Эрдоган заявил о гибели 16 турецких моряков во время инцидента в Черном море
Самый маленький автомат в мире продемонстрировали в видео на YouTube
Министр МВД России посетил Кабардино-Балкарскую Республику
В 2018 году Украина не пустила в страну более 6 тысяч россиян
Меркель: Германия продолжит поставки российского газа
Павел Шаповалов заявил о своей причастности к терактам 11 сентября в США
Проверки не подтвердили голодные обмороки у детей в школах Кузбасса
В российском правительстве прекратили обсуждать рост тарифов на электроэнергию для населения
Япония надеется найти пути экономического роста на саммите "большой двадцатки"
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
В Казахстане депутаты предложили переименовать страну
Ирландия приняла меры для смягчения возможных отрицательных последствий от Brexit
Германия призвала Россию сохранить ДРСМД
Сайт Headhunter тоже планирует удалить графу «Образование»
Нетаньяху назвал Иран главным врагом
Умер Валерий Никонов - известный советский кинооператор
Павла Шаповалова арестовали на два месяца за попытку угнать самолет "Сургут-Москва"
Российские инженеры построили беспилотник, способный летать в снег и ветер
В ЕС подняли вопрос о создании собственных космических сил
Начальника полиции города Чехова допрашивают по делу о превышении полномочий
Украина вышла из трех соглашений в рамках СНГ
В Сирию за прошедшие сутки вернулось более тысячи беженцев