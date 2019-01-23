2019-01-23T22:00:53+03:00
Общество

В Риме арестовали необычную домохозяйку - наркоторговца

Контейнером для переноски кокаина у нее служила ручка пластиковой метлы
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
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Необычный способ транспортировки наркотиков.Необычный способ транспортировки наркотиков.
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О том, что конкретно эта 45-летняя домохозяйка родом из Неаполя приторговывает кокаином, полицейским уже сигналили разные бдительные граждане. Но зафиксировать ее преступную деятельность для предъявления обвинения не удавалось.

В этот раз в рамках полицейской антинаркотической операции они нагрянули в ее квартиру с обыском. И на удивление все было чисто, даже никаких минимальных следов наркотика. Пока они проводили обыск, 45-летняя подозреваемая ходила за ним и постоянно подметала и старательно делала вид женщины, очень увлеченной уборкой.

Ее маневр практически удался. Уже на пороге дома перед выходом несолоно хлебавши кому-то из полицейских пришла мысль проверить ее метлу. И каково же было их удивление, когда оказалось, что в ручке метлы пряталось 16 доз кокаина общей массой 7 грамм. Женщину поместили под домашний арест, теперь она в ожидании суда, сообщают местные СМИ.

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