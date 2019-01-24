2019-01-24T10:56:28+03:00
Экономика

Среднегодовой объем свободных денег россиян достиг рекордного значения

Только в декабре 2018-го индекс подскочил более чем в полтора раза по сравнению с ноябрем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Индекс свободных денег - это разница между доходами и тратами на необходимые товары и услугиИндекс свободных денег - это разница между доходами и тратами на необходимые товары и услугиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В 2018 году в распоряжении россиян оказалось рекордное количество свободных денег. Среднегодовое значение составило 24,2 тысячи рублей - столь высокий показатель был зафиксирован впервые за все годы наблюдений. Такие данные представил холдинг "Ромир".

Согласно его исследованию, только в декабре прошлого года уровень подскочил более чем в полтора раза по сравнению с ноябрем. Несмотря на огромные траты, связанные с новогодними праздниками, денег у россиян меньше не становилось, а все из-за премий и бонусов, выплачиваемых под конец года.

"В декабре индекс "свободных денег" показал традиционный для конца года скачок вверх. Объем свободных денег в среднестатистическом российском домохозяйстве достиг объема в 36,7 тысячи рублей. Таким образом, за месяц индекс "свободных денег" вырос более чем в полтора раза", - передает РИА Новости со ссылкой на исследовательский холдинг.

Стоит отметить, что индекс свободных денег является разницей между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Все они основываются на данных потребления 40 тысяч жителей России, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны.

Сайт kp.ru писал о том, что по итогам первых восьми месяцев 2018 года среднее значение индекса свободных денег составляло 23,9 тысячи рублей.

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