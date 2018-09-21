2018-09-21T10:05:47+03:00
Экономика

Объем "свободных денег" россиян в августе сократился на 13% по сравнению с июлем

По итогам исследования холдинга "Ромир", объем таких денег составил 23,6 тысячи рублей
Екатерина БОЛГОВА
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Объем "свободных денег" россиян в августе снизился на 13%Объем "свободных денег" россиян в августе снизился на 13%Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В августе 2018 года объем "свободных денег" у россиян уменьшился на 12,9% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 23,6 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют итоги исследовании холдинга "Ромир".

"Свободными деньгами" называют разницу между доходами домохозяйства и необходимыми расходами. Исследование проводится на основе данных скан-панели домохозяйств "Ромира", которая анализирует сведения потребления 15 тысяч домохозяйств в 220 российских городах.

По данным холдинга, в июле объем "свободных денег" российских граждан снизился после роста в июне — на 9,2%, составив 27,7 тысячи рублей.

"В августе объем свободных денег в российских семьях снизился до 23,6 тысячи рублей после рекордного повышения в июне и июле", — говорится в докладе холдинга.

Отмечается, что уровень индекса уменьшился на 13% по сравнению с июлем, и оказалось даже ниже, чем значения апреля и мая.

"Среднегодовое значение индекса свободных денег по итогам восьми месяцев составило 23,9 тысячи рублей", — добавляется в сообщении.

При этом подчеркивается, что ежегодно, кроме 2016 года, объем "свободных денег" снижается в августе, когда заканчивается сезон отпусков и каникул, передает РИА Новости.

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