Американка подала в суд на NASA за ненадлежащее хранение лунного грунта

СЕГОДНЯ 10:53 2019-01-25T10:53:42+03:00

По мнению Карлсон, сотрудники агентства ненадлежащим образом хранили образцы лунного грунта, доставленного с Луны членами экипажа космического корабля «Аполлон-11», из-за чего снизилась цена одного из подобных образцов, хранившихся у нее Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Жительница штата Иллинойс Нэнси Ли Карлсон подала иск в отношении космического агентства Соединенных Штатов (НАСА). По мнению Карлсон, сотрудники агентства ненадлежащим образом хранили образцы лунного грунта, доставленного с Луны членами экипажа космического корабля «Аполлон-11», из-за чего снизилась цена одного из подобных образцов, хранившихся у нее.

Как сообщает портал space.com, в феврале 2015 года Карлсон приобрела на аукционе в Техасе сумку с надписью «Доставка образцов лунного грунта». После приобретения лота она обратилась к компетентному сотруднику НАСА Райану Зиглеру, который сообщил ей, что в сумке действительно перевозились образцы лунного грунта.

Экспертиза содержимого сумки проводилась сотрудниками НАСА в течение почти двух лет. В феврале 2017 года артефакт вновь оказался у Карлсон, а через четыре месяца он был продан за 1,8 млн долларов США. Стоит отметить, что недовольство женщины вполне оправдано, поскольку первоначальная цена лота составляла от $2 млн до $4 млн.

Это уже не первый подобный случай в США. В прошлом году суд штата Канзас рассматривал иск, поданный Лорой Сикко, которая хотела продать имеющуюся у нее пробирку с лунным грунтом. Необычный артефакт Сикко подарил, по ее словам, участник первой лунной космической миссии Нил Армстронг; причиной подачи иска стала вероятность конфискации пробирки с грунтом в пользу американского космического агентства.