Госдеп США призвал американцев покинуть Венесуэлу
Американские власти настоятельно рекомендовали находящимся в Венесуэле гражданам США как можно скорее покинуть ее территорию в связи с обострением политической ситуации. С соответствующим призывом выступило Бюро Госдепартамента по консульским делам.
В ведомстве указали на то, что в настоящий момент правительство США имеет ограниченные возможности по оказанию экстренных услуг своим гражданам. Вероятнее всего, это связано с затянувшейся приостановкой работы кабинета министров.
"Американским гражданам, проживающим в Венесуэле или путешествующим по ее территории, следует серьезно рассмотреть возможность выезда из страны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства США в республике.
Госдепартамент посоветовал американцам покинуть страну коммерческими авиарейсами, которые пока еще есть в наличие. Если же граждане решат остаться, то им стоит убедиться в безопасности выбранного для проживания места, а также следить за новостями, считают власти.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее Вашингтон также отозвал из Каракаса часть сотрудников своей дипломатической миссии, которые не отвечают за реагирование на чрезвычайные ситуации.