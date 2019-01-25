2019-01-25T19:10:03+03:00
Политика

Госдеп США призвал американцев покинуть Венесуэлу

В ведомстве считают, что обострение обстановки в стране может привести к уменьшению числа коммерческих авиарейсов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Госдепе призвали граждан США покинуть ВенесуэлуВ Госдепе призвали граждан США покинуть ВенесуэлуФото: REUTERS
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Американские власти настоятельно рекомендовали находящимся в Венесуэле гражданам США как можно скорее покинуть ее территорию в связи с обострением политической ситуации. С соответствующим призывом выступило Бюро Госдепартамента по консульским делам.

В ведомстве указали на то, что в настоящий момент правительство США имеет ограниченные возможности по оказанию экстренных услуг своим гражданам. Вероятнее всего, это связано с затянувшейся приостановкой работы кабинета министров.

"Американским гражданам, проживающим в Венесуэле или путешествующим по ее территории, следует серьезно рассмотреть возможность выезда из страны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства США в республике.

Госдепартамент посоветовал американцам покинуть страну коммерческими авиарейсами, которые пока еще есть в наличие. Если же граждане решат остаться, то им стоит убедиться в безопасности выбранного для проживания места, а также следить за новостями, считают власти.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Вашингтон также отозвал из Каракаса часть сотрудников своей дипломатической миссии, которые не отвечают за реагирование на чрезвычайные ситуации.

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