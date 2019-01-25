США отзывают часть своих дипломатов из Венесуэлы

СЕГОДНЯ 05:45 2019-01-25T05:45:32+03:00

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Часть сотрудников дипломатической миссии США в Венесуэле, не отвечающих за реагирование на чрезвычайные ситуации уже отозваны из Каракаса и вернутся в Штаты. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

Вместе с дипломатами домой едут члены из семей, проживающие в посольстве в Венесуэле. В Госдепе отметили, что решение было принято “исходя из оценки ситуации с безопасностью в Венесуэле". Однако у Вашингтона "нет планов закрывать свое дипломатическое представительство".

При этом госсекретарь Майкл Помпео заявил в телеинтервью, что США больше не считают Николаса Мадуро президентом Боливарианской республики, и поэтому не станут закрывать свое посольство в Каракасе, передает ТАСС.

"Мы хотим донести, до бывшего президента Мадуро, что он уже не имеет права принимать решения о том, остаемся мы там или нет", - сказал Помпео.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Помпео 23 января заявил, что не признает право Мадуро разрывать дипломатические отношения с Вашингтоном. Он пригрозил, что Соединенные Штаты заставят ответить всех, кто будет угрожать безопасности их посольства и его сотрудникам в Боливарианской Республике.

На это президент страны объявил в четверг, что Венесуэле будет полностью закрыты все учреждения дипломатической миссии Соединенных Штатов.