В Минприроды назвали регионы России с самым грязным воздухом
Министерство природных ресурсов и экологии РФ выяснило, в каких российских регионах самый грязный воздух. Так, возглавил этот антирейтинг Забайкальский край.
Кроме того, по данным ведомства, загрязняющие вещества превысили уровень 5 ПДКсс (среднесуточную предельно допустимую концентрацию) в пробах воздуха, взятых в таких субъектах нашей страны, как Республика Хакасия, Мурманская область, Красноярский край, а также Ленинградская область.
Что касается Москвы, то она заняла шестую строчку в списке, сообщает RT со ссылкой на доклад Минприроды России.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, не так давно журнал Forbes составил перечень самых грязных городов мира. В частности, тогда отмечалось, в российской столице дела с экологией обстоят в два раза хуже, чем в Нью-Йорке.