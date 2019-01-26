2019-01-26T09:34:41+03:00
Общество

В Минприроды назвали регионы России с самым грязным воздухом

Возглавил антирейтинг Забайкальский край
Дарья ИВАШКИНА
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В Минприроды назвали регионы России с самым грязным воздухомВ Минприроды назвали регионы России с самым грязным воздухомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство природных ресурсов и экологии РФ выяснило, в каких российских регионах самый грязный воздух. Так, возглавил этот антирейтинг Забайкальский край.

Кроме того, по данным ведомства, загрязняющие вещества превысили уровень 5 ПДКсс (среднесуточную предельно допустимую концентрацию) в пробах воздуха, взятых в таких субъектах нашей страны, как Республика Хакасия, Мурманская область, Красноярский край, а также Ленинградская область.

Что касается Москвы, то она заняла шестую строчку в списке, сообщает RT со ссылкой на доклад Минприроды России.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, не так давно журнал Forbes составил перечень самых грязных городов мира. В частности, тогда отмечалось, в российской столице дела с экологией обстоят в два раза хуже, чем в Нью-Йорке.

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