Пушков возмутился немецкой статьей о блокаде Ленинграда

СЕГОДНЯ 11:51 2019-01-26T11:51:35+03:00

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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал статью о блокаде Ленинграда, опубликованную в немецкой газете Suddeutsche Zeitung.

Как отметил сенатор, критика со стороны журналистки из Германии «неуместна и безнравственна». При этом политик посоветовал Зильке Бигальке, утверждающей, что в нашей стране трагедия «приобрела характер торжества», написать об ужасах блокады и бессчетных преступлениях германского рейха.

«Не германским СМИ критиковать нас за то, как именно мы отмечаем 75-летие снятия блокады Ленинграда. Им бы помолчать. Пусть опишут ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа. Такая критика и неуместна, и безнравственна. Совсем берега потеряли», - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, немецкая журналистка Зильке Бигальке осудила проведение 27 января в Санкт-Петербурге парада в честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады. По ее мнению, неправильно то, что власти нашей страны «представляют осажденных как героев, мужественно сопротивлявшихся немцам», и «делают акцент на национальной гордости, а не на памяти». При этом россияне резко раскритиковали в сети статью Бигальке.