2019-01-26T11:51:35+03:00
Политика

Пушков возмутился немецкой статьей о блокаде Ленинграда

Сенатор посоветовал автору материала написать о бессчетных преступлениях германского рейха
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковГлава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал статью о блокаде Ленинграда, опубликованную в немецкой газете Suddeutsche Zeitung.

Как отметил сенатор, критика со стороны журналистки из Германии «неуместна и безнравственна». При этом политик посоветовал Зильке Бигальке, утверждающей, что в нашей стране трагедия «приобрела характер торжества», написать об ужасах блокады и бессчетных преступлениях германского рейха.

«Не германским СМИ критиковать нас за то, как именно мы отмечаем 75-летие снятия блокады Ленинграда. Им бы помолчать. Пусть опишут ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа. Такая критика и неуместна, и безнравственна. Совсем берега потеряли», - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, немецкая журналистка Зильке Бигальке осудила проведение 27 января в Санкт-Петербурге парада в честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады. По ее мнению, неправильно то, что власти нашей страны «представляют осажденных как героев, мужественно сопротивлявшихся немцам», и «делают акцент на национальной гордости, а не на памяти». При этом россияне резко раскритиковали в сети статью Бигальке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Снегопад в Москве: МЧС выпустило экстренное предупреждение
Авербух прокомментировал выступление россиянок на ЧЕ по фигурному катанию
России и США договорились наращивать диалог по КНДР
Умер композитор Мишель Легран - автор музыки для фильма «Шербурские зонтики»
Порошенко оценил возможность захвата храмов УПЦ
Монашки перепели We will rock you и собрали миллионы просмотров в сети
В Минприроды назвали регионы России с самым грязным воздухом
В Госдепе ввели должность спецпредставителя по Венесуэле
Гуайдо объявил себя и.о. главы Венесуэлы после звонка вице-президента США
Гуаидо отреагировал на новость о решении Банка Англии не отдавать Мадуро золото
Россияне возмутились немецкой статьей о блокаде Ленинграда
Погода в Москве на 26 января 2019 года: ожидаются небольшое потепление и обильный снегопад
В Киеве заявили, что «Турецкий поток» для Украины «еще опаснее», чем «Северный поток — 2»
Россия зафиксировала массовые маневры военных спутников США
Банк Англии не вернет Мадуро золотые слитки на сумму на сумму $1,2 млрд
В результате прорыва дамбы в Бразилии погибли как минимум 50 человек
Посол России в Каракасе назвал «уткой» сообщения о «российской ЧВК» в Венесуэле
СМИ узнали о тайной поездке Гуаидо в США перед объявлением себя временным президентом Венесуэлы
Палата представителей США поддержала временное прекращение шатдауна
NYT: Цукерберг собирается объединить Facebook, Instagram и WhatsApp
Россия продолжит работу по ДРСМД, даже если США из него выйдут
Гуаидо заявил, что не собирается разговаривать с Мадуро
Лукашенко пообщался по телефону с Мадуро
В Бразилии прорвало дамбу, пропали без вести около 200 человек
Украинский журналист, толкнувший Ольгу Скабееву в ПАСЕ, отказался перед ней извиниться